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ЕС не смогли принять решение об отсрочке по Brexit

Новости » В мире    23.10.2019 - 22:11
ЕС не смогли принять решение об отсрочке по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В ЕС не смогли принять решение из-за позиции Франции

Представители Европейского союза не смогли принять решение об отсрочке по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что высокопоставленные дипломаты 27 стран участников ЕС продолжат рассмотрение вопроса по Brexit в пятницу, 25 октября. Главной проблемой, которая не позволила принять решение по Brexit в среду, 23 октября, стала позиция Франции, которая не готова предоставлять отсрочку для Великобритании на три месяца.

Напомним, РБК-Украина писало, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал новую отсрочку соглашения о выходе Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. По его словам, Великобритания по-прежнему сохранит возможность покинуть ЕС до 31 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано до этой даты.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что не хочет очередной отсрочки по Brexit. Джонсон считает, что Великобритания способна заключить сделку до 31 октября.

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