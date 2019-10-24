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Великобританія покине ЄС з угодою Джонсона, - Reuters

Новини » В світі    24.10.2019 - 12:00
Великобританія покине ЄС з угодою Джонсона, - Reuters
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Brexit повинен відбутися до 31 жовтня

Великобританія покине Європейський Союз (Brexit) на умовах раніше досягнутої угоди між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і представниками ЄС. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву високопоставленого джерела в британському уряді.

За словами джерела, Brexit, який запланований на 31 жовтня, закінчується виходом з угодою.

"Це закінчується тим, що ми підемо з угодою, з угодою прем'єр-міністра", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС не змогли прийняти рішення про відстрочення Brexit через позицію Франції, яка не готова надавати відстрочку для Великобританії на три місяці.

Вчора Джонсон повідомив президенту Євроради Дональду Туску, що Великобританія здатна укласти угоду до 31 жовтня, і що він не хоче нової відстрочки. Раніше до цього він неодноразово заявляв, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин.

Також відзначимо, 22 жовтня палата громад Великобританії відхилила запропонований Джонсоном триденний графік для прийняття законопроекту по реалізації угоди про Brexit. В ході голосування проти внесеного Кабінетом міністрів проекту проголосували 322 депутати, підтримали - 308.

Крім цього, Джонсон повідомляв, що планує провести дострокові вибори при новому відстроченні по Brexit.

В Європейському парламенті заявили, що скажуть своє останнє слово за Brexit після того, як парламент Великобританії виконає свою частину роботи і погодить угоду про вихід з Євросоюзу.

ЄС погодиться на відтермінування Brexit, - Reuters ЄС не змогли прийняти рішення про відстрочення по Brexit
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