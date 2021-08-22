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Великобритания эвакуировала почти 4000 человек из Афганистана

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Великобритания, Воскресенье 22 августа 2021 05:13
Великобритания эвакуировала почти 4000 человек из Афганистана Фото: Великобритания эвакуировала из Афганистана почти 4000 человек (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания эвакуировала из Афганистана почти 4000 британских и афганских граждан. Такую информацию опубликовало Министерство обороны Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным министерства, с 13 августа благодаря усилиям Великобритании в рамках операции "Питтинг" был спасен 3821 человек, в том числе 1323 человека, которые добрались до Великобритании.

Сюда входят сотрудники посольства, британские граждане и лица, имеющие право на афганскую политику переселения и помощи.

В то же время возникают опасения, что не все эвакуированные покинут Афганистан до того, как американские войска покинут страну 31 августа.

Минобороны заявило, что приоритетом для страны является вывести всех, кто имеет на это право, как можно быстрее и безопаснее. Эвакуацию планируют совместно с США и до тех пор, пока это позволяет ситуация с безопасностью.

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что ни одна страна не сможет всех вытащить из Афганистана. Однако он убежден, что страна сделает все возможное для этого.

Напомним, что США вывезли из Афганистана 17 тысяч человек. Они продолжают контролировать аэропорт Кабула.

Ранее сообщалось, что Канаде удалось эвакуировать около 1000 афганцев, которые помогали Западу.

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