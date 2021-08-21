Канада эвакуировала около 1000 афганцев

Канада эвакуировала из Афганистана около 1000 жителей. Они сотрудничали с военными Канады и союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Высокопоставленные чиновники в правительстве Канады сообщили по телефону изданию, что стране удалось эвакуировать около 1000 афганцев.

"На сегодняшний день мы эвакуировали около 1000 афганцев, которые рисковали репрессиями за свою работу с Канадой и союзными другими странами", - сообщили чиновники.

Однако не всех желающих афганцев удалось вывести. По словам чиновников, около 800 афганцев прибыли в Канаду по новой специальной иммиграционной программе. А запросов канадские власти получили около 6000. Почти половина из этих запросов была обработана и одобрена.

Всего Канада планировала принять 20 000 афганских беженцев в рамках иммиграционной программы. Однако из-за опасной ситуации в аэропорту Кабула пока неизвестно, насколько это удастся.