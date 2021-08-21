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США эвакуировали из Афганистана около 17 000 человек

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Вашингтон, Суббота 21 августа 2021 19:34
США эвакуировали из Афганистана около 17 000 человек Фото: военные США в Афганистане (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

После захвата талибами власти в Афганистане американская сторона эвакуировала из этой страны около 17 000 человек. На сегодня миссия военных США заключается в охране аэропорта Кабула и обеспечении воздушного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам генерала Хэнка Тейлора, который отвечает за логистику эвакуации из Кабула, с конца июля всего США из Афганистана вывезли порядка 22 000 человек.

"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 000 человек", - подчеркнул он.

Он добавил, что афганские силы, которые продолжают противостоять "Талибану", не запрашивали помощь с авиаударами. Тейлор также отметил, что американские военные сохраняют необходимые возможности для нанесения авиаударов.

Напомним, сегодня Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана и группу граждан других стран. Украинский самолет еще утром покинул его воздушное пространство.

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