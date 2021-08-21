США эвакуировали из Афганистана около 17 000 человек

После захвата талибами власти в Афганистане американская сторона эвакуировала из этой страны около 17 000 человек. На сегодня миссия военных США заключается в охране аэропорта Кабула и обеспечении воздушного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

По словам генерала Хэнка Тейлора, который отвечает за логистику эвакуации из Кабула, с конца июля всего США из Афганистана вывезли порядка 22 000 человек.

"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 000 человек", - подчеркнул он.

Он добавил, что афганские силы, которые продолжают противостоять "Талибану", не запрашивали помощь с авиаударами. Тейлор также отметил, что американские военные сохраняют необходимые возможности для нанесения авиаударов.