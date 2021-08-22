Великобританія евакуювала майже 4000 осіб з Афганістану

Великобританія евакуювала з Афганістану майже 4000 британських і афганських громадян. Таку інформацію опублікувало Міністерство оборони Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними міністерства, з 13 серпня завдяки зусиллям Великобританії в рамках операції "Піттинг" було врятовано 3821 осіб, у тому числі 1323 людини, які дісталися до Великобританії.

Сюди входять співробітники посольства, британські громадяни та особи, які мають право на афганську політику переселення й допомоги.

В той же час виникають побоювання, що не всі евакуйовані покинуть Афганістан до того, як американські війська покинуть країну 31 серпня.

Міноборони заявило, що пріоритетом для країни є вивести всіх, хто має на це право, якомога швидше і безпечніше. Евакуацію планують спільно з США і до тих пір, поки це дозволяє ситуація з безпекою.