Великобританія евакуювала майже 4000 осіб з Афганістану
Великобританія евакуювала з Афганістану майже 4000 британських і афганських громадян. Таку інформацію опублікувало Міністерство оборони Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними міністерства, з 13 серпня завдяки зусиллям Великобританії в рамках операції "Піттинг" було врятовано 3821 осіб, у тому числі 1323 людини, які дісталися до Великобританії.
Сюди входять співробітники посольства, британські громадяни та особи, які мають право на афганську політику переселення й допомоги.
В той же час виникають побоювання, що не всі евакуйовані покинуть Афганістан до того, як американські війська покинуть країну 31 серпня.
Міноборони заявило, що пріоритетом для країни є вивести всіх, хто має на це право, якомога швидше і безпечніше. Евакуацію планують спільно з США і до тих пір, поки це дозволяє ситуація з безпекою.
Міністр оборони Бен Уоллес сказав, що жодна країна не зможе всіх витягнути з Афганістану. Однак він переконаний, що країна зробить все можливе для цього.
Нагадаємо, що США вивезли з Афганістану 17 тисяч осіб. Вони продовжують контролювати аеропорт Кабула.
Раніше повідомлялося, що Канаді вдалося евакуювати близько 1000 афганців, які допомагали заходу.