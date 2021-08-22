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Великобританія евакуювала майже 4000 осіб з Афганістану

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Великобританія, Неділя 22 серпня 2021 05:13
Великобританія евакуювала майже 4000 осіб з Афганістану Фото: Великобританія евакуювала з Афганістану майже 4000 осіб (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія евакуювала з Афганістану майже 4000 британських і афганських громадян. Таку інформацію опублікувало Міністерство оборони Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними міністерства, з 13 серпня завдяки зусиллям Великобританії в рамках операції "Піттинг" було врятовано 3821 осіб, у тому числі 1323 людини, які дісталися до Великобританії.

Сюди входять співробітники посольства, британські громадяни та особи, які мають право на афганську політику переселення й допомоги.

В той же час виникають побоювання, що не всі евакуйовані покинуть Афганістан до того, як американські війська покинуть країну 31 серпня.

Міноборони заявило, що пріоритетом для країни є вивести всіх, хто має на це право, якомога швидше і безпечніше. Евакуацію планують спільно з США і до тих пір, поки це дозволяє ситуація з безпекою.

Міністр оборони Бен Уоллес сказав, що жодна країна не зможе всіх витягнути з Афганістану. Однак він переконаний, що країна зробить все можливе для цього.

Нагадаємо, що США вивезли з Афганістану 17 тисяч осіб. Вони продовжують контролювати аеропорт Кабула.

Раніше повідомлялося, що Канаді вдалося евакуювати близько 1000 афганців, які допомагали заходу.

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