Содействовать эвакуации из Афганистана будут 12 стран, - Госдеп

США получили предложения о помощи в транзите людей из Афганистана от 12 стран, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Это Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Прайс также сообщил, что несколько стран сделали "щедрые предложения" по поводу размещения афганцев.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал о вывозе в аэропорт 169 американцев из гостиницы, которая расположена в 200 метрах от аэропорта. По его словам, для этого задействовали три вертолета.

США эвакуируют из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые не хотят оставаться в стране после захвата "Талибаном".