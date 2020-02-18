В Британии объявлено об угрозе новых серьезных наводнений

Фото: ураган "Деннис" (twitter.com/CarolineJamesPh)

Правительство активизировало схему экстренного финансирования для районов, пострадавших от наводнений

В Великобритании объявили новые предупреждения об угрозе наводнений в связи со штормом "Деннис". Об этом сообщает BBC.

Агентство по охране окружающей среды объявило 10 предупреждений о сильных наводнениях в Англии и Уэльсе из-за разлива трех рек - Северн Трент, Вай и Лугг. Около 200 предупреждений о менее серьезных наводнениях остаются действительными для разных регионов страны.

Как сообщается, наиболее пострадавшими районами являются - Южный Уэльс, Херефордшир, Вустершир и Шропшир, где местные власти проводят эвакуацию жителей. Более 400 домов по всей стране затоплены, но их количество, вероятно, вырастет.

Правительство активизировало схему экстренного финансирования для районов, пострадавших от наводнений.

Напомним, в результате мощного урагана "Деннис", который обрушился на Великобританию, погибли по меньшей мере четыре человека.

Также в Великобритании в результате урагана "Деннис" двое людей утонули. В связи с непогодой были отменены сотни рейсов, а движение поездов нарушено из-за наводнения.

Кроме того, 9 февраля Британию охватил мощный шторм "Киара", который повлек сотни наводнений и разрушения по всей стране. Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.