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Британию во второй раз за месяц накрыл шторм, есть погибшие

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 13:21
Британию во второй раз за месяц накрыл шторм, есть погибшие
Фото: шторм "Деннис" в Британии (twitter.com / CarolineJamesPh)

Жертвами шторма "Деннис" стали 2 человека

Британию накрыл мощный шторм "Деннис", который стал уже вторым за февраль и повлек гибель двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным Британской метеорологической службы, мощный ураган, который принес с собой ветры и обильные осадки, бушует в стране с 15 февраля. В связи с непогодой были отменены сотни рейсов, а движение поездов нарушено из-за наводнений.

Синоптики выдали более 250 предупреждений о возможных наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе. В частности, из берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

Отмечается, что за последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 мм осадков, а в населенном пункте Абердарон зафиксировали скорость ветра до 146 км/час. В регионах для помощи населению привлечены почти 150 военных и резервистов.

Кроме того, вчера на восточном побережье Британии в море нашли тела двух мужчин, которые утонули во время шторма.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 февраля, Британию охватил мощный шторм "Сиара", который повлек сотни наводнений и разрушения по всей стране. Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.

Также РБК-Украина писало, что жертвами урагана "Сиара" в Европе стали не менее 8 человек. В частности, один мужчина утонул в Швеции. Лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась.

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