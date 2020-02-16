Мощный шторм "Деннис" добрался до Нидерландов

Фото: ураган "Деннис" (twitter.com/CarolineJamesPh)

По прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 100 км\ч

В Нидерландах во второй раз за неделю бушует ураган - на смену шторму "Киара" пришел шторм "Деннис". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По прогнозам синоптиков порывы ветра будут достигать 100 км\ч.

Из-за сильного ветра туристов и жителей Нидерландов призывают быть осторожными на дорогах и следить за своими авиарейсами, которые могут быть отменены.

Напомним, в Великобритании в результате урагана "Деннис" двое людей утонули. В связи с непогодой были отменены сотни рейсов, а движение поездов нарушено из-за наводнения. Синоптики выдали более 250 предупреждений о возможных наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе.

РБК-Украина писало, что жертвами урагана "Киара" в Европе стали не менее 8 человек. В частности, один мужчина утонул в Швеции. Лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулся.

Ранее сообщалось, что 9 февраля, Британию охватил мощный шторм "Киара", который повлек сотни наводнений и разрушения по всей стране. Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.