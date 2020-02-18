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У Британії оголошено про загрозу нових серйозних повеней

Новини » В світі     18.02.2020 - 14:31
У Британії оголошено про загрозу нових серйозних повеней
Фото: шторм "Денніс" (twitter.com/CarolineJamesPh)

Великобританія потерпає від повеней

У Великій Британії оголосили нові попередження про загрозу повеней у зв’язку зі штормом "Денніс". Про це повідомляє BBC.

Агентство з охорони довкілля оголосило 10 попереджень про сильні повені в Англії та Уельсі через розлив трьох рік - Северн Трент, Вай та Лугг. Близько 200 попереджень про менш серйозні повені залишаються дійсними для різних регіонів країни.

Як повідомляється, найбільш постраждалими районами є - Південний Уельс, Херефордшир, Вустершир і Шропшир, де місцева влада проводить евакуацію жителів. Понад 400 будинків по всій країні затоплені, але їх кількість, ймовірно, зросте.

Уряд активізував схему екстреного фінансування для районів, які постраждали від повеней.

Нагадаємо, в результаті потужного шторму "Денніс", який обрушився на Британію, загинули щонайменше чотири людини.

Також, у Великобританії в результаті урагану "Денніс" двоє людей потонули. У зв'язку з негодою були скасовані сотні рейсів, а рух поїздів порушено через повені.

Крім того, 9 лютого Британію охопив потужний шторм "Кіара", який спричинив сотні повеней і руйнування по всій країні. Пориви вітру досягали 93 миль в годину. Найсильніший вітер спостерігався в Уельсі.

Кількість загиблих в результаті шторму "Денніс" зросла Потужний шторм "Денніс" добрався до Нідерландів
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