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Британию накрыл мощный шторм "Сиара"

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 17:38
Британию накрыл мощный шторм "Сиара"
Фото: наводнение в Британии (twitter.com/unionlib)

В стране наблюдается транспортный коллапс

В воскресенье, 9 февраля, территории Британии достиг мощный шторм "Сиара", вызвавшего наводнения и разрушения по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuter.

По данным британской национальной метеорологической службы, порывы ветра достигают 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдается в Уэльсе.

В связи с непогодой в Британии наблюдаются проблемы с транспортом. Аэропорты "Хитроу" и "Гатвик" отменили некоторые внутренние и международные рейсы. Шторм также вызвал перебои на железной дороге, в частности падение на пути линий электропередач, деревьев и других объектов.

Кроме того, местные власти предупредили о возможных сильных наводнениях в более 200 населенных пунктах. В Йоркшире уровень воды может подняться до опасных показателей.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 февраля мощный ураган "Забине" должен достичь территории Германии. Немецкие метеорологи предупреждали, что порывы ветра будут достигать 100-175 километров в час. Ожидается, что непогода в стране сохранится до 11 февраля. Аэропорты и железная дорога предупредили о возможных изменениях в работе.

Также РБК-Украина писало, что в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и метелей. Ухудшение погодных условий прогнозируют в понедельник, 10 февраля. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 35-40 м/сек.

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