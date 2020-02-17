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Количество погибших в результате шторма "Деннис" возросло

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 17:46
Количество погибших в результате шторма "Деннис" возросло
Фото: ураган "Деннис" (twitter.com/CarolineJamesPh)

Около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома

В результате мощного шторма "Деннис", который обрушился на Великобританию, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как сообщается, около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления и оползней.

Полиция сообщает о гибели четырех человек, а также о поисках тела еще одной женщины, которая, возможно, является погибшей.

В связи с погодными условиями по всей стране было отменено 200 авиарейсов, нарушено движение по многим железным и автомобильным дорогам. На юге Англии наблюдаются также перебои с энергоснабжением. К борьбе со стихией привлечены британские военнослужащие.

Напомним, в Великобритании в результате урагана "Деннис" двое людей утонули. В связи с непогодой были отменены сотни рейсов, а движение поездов нарушено из-за наводнения. Синоптики выдали более 250 предупреждений о возможных наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе

Кроме того, 9 февраля Британию охватил мощный шторм "Киара", который повлек сотни наводнений и разрушения по всей стране. Порывы ветра достигали 93 миль в час. Самый сильный ветер наблюдался в Уэльсе.

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