В Великобритании назвали дату рассмотрения законопроекта о Brexit

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До Рождества британский парламент планирует приступить к процессу утверждения закона о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) внесут на рассмотрение британского парламента в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, до Рождества, 25 декабря, в парламенте планируют начать процесс утверждения законопроекта о Brexit.

"Мы планируем начать процесс утверждения билля о выходе из Евросоюза до Рождества, планируется вынести его на рассмотрение парламента в пятницу", - сообщили у премьер-министра Великобритании.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консервативная партия, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей.

После выборов Джонсон заявил, что выход Великобритании из ЕС состоится в любом случае и без референдума до 31 января.

Также РБК-Украина писало, что после победы консерваторов на выборах в Британии, в Европейском союзе заявили, что ожидают на скорое утверждение британским парламентом законопроекта о Brexit. В ЕС заявили о готовности приступить к новому этапу отношений с Великобританией.