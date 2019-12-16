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Правительство Джонсона подаст в парламент законопроект о Brexit

Новости » В мире     16.12.2019 - 01:38
Правительство Джонсона подаст в парламент законопроект о Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

По итогам выборов консерваторы получили мандат, обязывающий завершить работу над Brexit

Правительство Великобритании намерено представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit) до 25 декабря. Об этом заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, Сунак подчеркнул, что по итогам выборов консерваторы получили мандат, обязывающий завершить работу над Brexit.

"Мы оставим Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества", - отметил депутат.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Напомним 2 декабря в Британии прошли досрочные парламентские выборы. Британская Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей.,

После выборов Джонсон заявил, что его правительство, получило мандат на проведение Brexit.

Ранее Еворосоюз поручил Еврокомиссии представить мандат на переговоры с Британией. ЕС готов приступить к переговорам с Великобританией сразу же после одобрения Brexit британским парламентом

Также Евросоюз ожидает быстрого голосования в британском парламенте о выходе страны из состава ЕС. По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Евросоюз готов к следующему этапу отношений с Британией.

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