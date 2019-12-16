У Великобританії назвали дату розгляду законопроекту про Brexit

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До Різдва британський парламент планує приступити до процесу затвердження закону про Brexit

Законопроект про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) внесуть на розгляд британського парламенту в п'ятницю, 20 грудня. Про це повідомляє Reuters.

За словами прес-секретаря прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, до Різдва, 25 грудня, у парламенті планують розпочати процес затвердження законопроекту про Brexit.

"Ми плануємо почати процес затвердження білля про вихід з Євросоюзу до Різдва, планується винести його на розгляд парламенту в п'ятницю", - повідомили у прем'єр-міністра Великобританії.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли дострокові парламентські вибори. Консервативна партія, лідером якої є прем'єр-міністр Борис Джонсон, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців.

Після виборів Джонсон заявив, що вихід Великобританії з ЄС відбудеться у будь-якому випадку і без референдуму до 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що після перемоги консерваторів на виборах у Британії в Європейському союзі заявили, що чекають на швидке затвердження британським парламентом законопроекту про Brexit. В ЄС заявили про готовність приступити до нового етапу відносин з Великобританією.