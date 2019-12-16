ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Великобританії назвали дату розгляду законопроекту про Brexit

Новини » В світі     16.12.2019 - 14:59
У Великобританії назвали дату розгляду законопроекту про Brexit
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

До Різдва британський парламент планує приступити до процесу затвердження закону про Brexit

Законопроект про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) внесуть на розгляд британського парламенту в п'ятницю, 20 грудня. Про це повідомляє Reuters.

За словами прес-секретаря прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, до Різдва, 25 грудня, у парламенті планують розпочати процес затвердження законопроекту про Brexit.

"Ми плануємо почати процес затвердження білля про вихід з Євросоюзу до Різдва, планується винести його на розгляд парламенту в п'ятницю", - повідомили у прем'єр-міністра Великобританії.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли дострокові парламентські вибори. Консервативна партія, лідером якої є прем'єр-міністр Борис Джонсон, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців.

Після виборів Джонсон заявив, що вихід Великобританії з ЄС відбудеться у будь-якому випадку і без референдуму до 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що після перемоги консерваторів на виборах у Британії в Європейському союзі заявили, що чекають на швидке затвердження британським парламентом законопроекту про Brexit. В ЄС заявили про готовність приступити до нового етапу відносин з Великобританією.

У Шотландії хочуть провести черговий референдум після виборів в Британії Партія Джонсона отримала монобільшість на виборах в Британії
Новини України ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся