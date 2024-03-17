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Україна атакувала Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ, - джерело

Краснодарський край, Неділя 17 березня 2024 11:05
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Україна атакувала Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ, - джерело Ілюстративне фото: Україна атакувала Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це сталося в ніч на 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомило джерело, цієї ночі СБУ спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один російський НПЗ - Слов'янський.

"Вже можна говорити про успішний результат - зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - зазначило джерело.

Співрозмовник додає, що СБУ продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Вибухи у Росії в ніч на 17 березня

Цієї ночі у Росії було неспокійно. Вибухи чули у щонайменше семи регіонах РФ, зокрема у Підмосков'ї.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито у районі аеропорту "Домодєдово" було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю. Зранку у трьох московських аеропортах обмежили польоти.

Також у Краснодарському краї РФ горів нафтопереробний завод. Йдеться про НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, минулої ночі українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області. Йдеться про заводи "Роснєфті".

Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

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