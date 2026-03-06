Великий обмін: з полону повернулися 300 українців (фото та відео)

Кого повернули додому в рамках другого обміну

Більшість із повернутих сьогодні були в полоні понад рік, деякі - з 2022 року, повідомив президент України.

Додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, Повітряних Сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери.

Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому - 60.

Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими своєю чергою уточнив, що, крім того, вдалося повернути двох цивільних громадян.

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, наймолодший оборонець потрапив у полон у 2022 році, коли йому було 22.

"Також сьогодні серед повернутих є однофамільці: шість різних наших оборонців, які мають три однакові прізвища", - додав він.

Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення, додому з полону РФ повернулися 6922 українці.

Що відомо про дводенний великий обмін між Україною та РФ

Нагадаємо, протягом 5-6 березня Росія та Україна публічно оголосили про домовленість провести обмін військовополоненими за формулою "500 на 500". Обмін передбачав два етапи: під час першого - звільнити 200 військових, під час другого - 300.

Перший етап великого обміну в межах женевських домовленостей відбувся у четвер, 5 березня. Тоді з російського полону було визволено 200 українських військовослужбовців.

Серед них були бійці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед звільнених були й оборонці Маріуполя, які перебували в російському полоні майже чотири роки.

Визволені військові захищали Україну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Серед звільнених - не лише солдати та сержанти, а й офіцери.