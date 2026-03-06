Большой обмен: из плена вернулись 300 украинцев (фото и видео)

Кого вернули домой в рамках второго обмена

Большинство из возвращенных сегодня были в плену более года, некоторые - с 2022 года, сообщил президент Украины.

Домой возвращаются представители Сухопутных войск, ДШУ, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, Воздушных Сил, Сил Беспилотных Систем, а также бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных сегодня защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры.

Самому младшему освобожденному пленному исполнилось 26 лет, самому старшему - 60.

В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовавшие в обороне Мариуполя.

Координационный штаб по обращению с военнопленными в свою очередь уточнил, что, кроме того, удалось вернуть двух гражданских.

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, самый младший защитник попал в плен в 2022 году, когда ему было 22.

"Также сегодня среди возвращенных есть однофамильцы: шесть разных наших защитников, которые имеют три одинаковых фамилии", - добавил он.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения домой из плена РФ вернулись 6922 украинца.

Что известно о двухдневном большом обмене между Украиной и РФ

Напомним, в течение 5-6 марта Россия и Украина публично объявили о договоренности провести обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен предусматривал два этапа: во время первого - освободить 200 военных, во время второго - 300.

Первый этап большого обмена в рамках женевских договоренностей состоялся в четверг, 5 марта. Тогда из российского плена были освобождены 200 украинских военнослужащих.

Среди них были бойцы Вооруженных сил Украины, в частности представители Военно-Морских сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, которые находились в российском плену почти четыре года.

Освобожденные военные защищали Украину на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Среди освобожденных - не только солдаты и сержанты, но и офицеры.