Кількість окупантів в українському полоні сягнула рекорду, - "Хочу жити"

Зараз в українському полоні найбільша кількість російських окупантів від початку війни. Але Москва так само не хоче обміну "всіх на всіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити" в Telegram .

У "Хочу жити" звернули увагу, що росіяни повторно відправляють на фронт тих солдатів, яких повернули в результаті обміну. І обмін у форматі "всіх на всіх" дав би змогу ЗС РФ поповнити втрати, які можна порівняти з половиною дивізії (близько 4-6 тисяч осіб). Але російська влада так само саботує такий обмін.

"Зараз в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених - тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених", - ідеться в повідомленні проекту.

Обмін полоненими 5 березня

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, між Україною та Росією відбувся новий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулися 200 українських захисників.

Він став результатом тристоронніх переговорів у Женеві. Сторони домовилися про повернення додому загалом 1000 військовослужбовців (за формулою "500 на 500"), у два етапи.

Другий етап обміну заплановано на 6 березня, під час якого очікується повернення ще 300 українців.

Варто зауважити, що до січня в обмінах військовополоненими була пауза в кілька місяців. Процес саботувала Росія.

До слова, ще в травні минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна розраховує на обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" після того, як буде встановлено режим припинення вогню.