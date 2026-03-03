ua en ru
Понад 95% зазнають знущань: омбудсмен озвучив реальну статистику з полону РФ

Україна, Вівторок 03 березня 2026 17:06
Понад 95% зазнають знущань: омбудсмен озвучив реальну статистику з полону РФ Фото: Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав світ посилити відповідальність РФ за катування полонених українців.

Слова Лубінця пролунали під час засідання Ради ООН з прав людини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Читайте також: Зеленський: ми отримали документи з планами РФ на 2026-2027 роки

Омбудсмен підкреслив, що країна-агресорка "перетворила катування на державну політику" та використовує його "як зброю".

"Згідно даних ООН понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами", - йдеться у заяві Лубінця.

Він закликав світові держави посилити тиск на РФ, забезпечити документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

"Ця тема критично важлива - світ не може залишатися осторонь", - підкреслив Лубінець.

Воєнні злочини РФ

Нагадаємо, країна-агресорка неодноразово була викрита у вбивствах українських військовополонених, катуваннях та позасудових стратах як на окупованих територіях, так і безпосередньо на лінії фронту.

За останні місяці спецслужби України та міжнародні правозахисні організації зафіксували зростання кількості таких злочинів, особливо на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Донеччині.

Зокрема, наприкінці грудня у Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників.

Раніше, 19 листопада, поблизу селища Котлине в Покровському районі на Донеччині окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Захисники були роззброєні й лежали на землі обличчям донизу, коли один із росіян відкрив по них прицільний вогонь з автомата.

Крім того, на околицях Затишшя у Запорізькій області загарбники вбили двох українських воїнів. Ще один такий випадок стався 14 листопада, коли окупанти стратили трьох захоплених українських бійців.

