Понад 95% зазнають знущань: омбудсмен озвучив реальну статистику з полону РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав світ посилити відповідальність РФ за катування полонених українців.

Слова Лубінця пролунали під час засідання Ради ООН з прав людини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram .

Омбудсмен підкреслив, що країна-агресорка "перетворила катування на державну політику" та використовує його "як зброю".

"Згідно даних ООН понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами", - йдеться у заяві Лубінця.

Він закликав світові держави посилити тиск на РФ, забезпечити документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

"Ця тема критично важлива - світ не може залишатися осторонь", - підкреслив Лубінець.

Воєнні злочини РФ

Нагадаємо, країна-агресорка неодноразово була викрита у вбивствах українських військовополонених, катуваннях та позасудових стратах як на окупованих територіях, так і безпосередньо на лінії фронту.

За останні місяці спецслужби України та міжнародні правозахисні організації зафіксували зростання кількості таких злочинів, особливо на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Донеччині.

Зокрема, наприкінці грудня у Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників.