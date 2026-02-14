"Великі ризики": чому Україна проти економічної зони на Донбасі, - відповідь Зеленського

Зеленський пояснив, що коли (якщо) російський диктатор Володимир Путін знову захоче напасти на Україну, росіяни спробують влаштувати провокацію, щоб виправдати повторний напад.

Є дуже величезна вірогідність, що війська, які будуть залишатися в Донецькій області - війська партнерів, або "інші" - можуть вийти звідти. І тоді Росія почне провокації з метою розв'язати нову війну.

"Що далі буде? Буде велика окупація України, будуть великі втрати. Саме тому я казав, що це (вочевидь, вільна економічна зона, - ред.) - це опція, але не позитивна для України, бо є великі ризики для гарантій безпеки і тих країн, які надали ці гарантії", - резюмував Зеленський.