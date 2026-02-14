"Большие риски": почему Украина против экономической зоны на Донбассе, - ответ Зеленского

Зеленский объяснил, что когда (если) российский диктатор Владимир Путин снова захочет напасть на Украину, россияне попытаются устроить провокацию, чтобы оправдать повторное нападение.

Есть очень огромная вероятность, что войска, которые будут оставаться в Донецкой области - войска партнеров, или "другие" - могут выйти оттуда. И тогда Россия начнет провокации с целью развязать новую войну.

"Что дальше будет? Будет большая оккупация Украины, будут большие потери. Именно поэтому я говорил, что это (очевидно, свободная экономическая зона, - ред.) - это опция, но не положительная для Украины, потому что есть большие риски для гарантий безопасности и тех стран, которые предоставили эти гарантии", - резюмировал Зеленский.