"Великі ризики": чому Україна проти економічної зони на Донбасі, - відповідь Зеленського
Україна не згодна на створення вільної економічної зони на Донбасі та виведення звідти військ, оскільки це створює величезні ризики повторного вторгнення РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський після Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.
Зеленський пояснив, що коли (якщо) російський диктатор Володимир Путін знову захоче напасти на Україну, росіяни спробують влаштувати провокацію, щоб виправдати повторний напад.
Є дуже величезна вірогідність, що війська, які будуть залишатися в Донецькій області - війська партнерів, або "інші" - можуть вийти звідти. І тоді Росія почне провокації з метою розв'язати нову війну.
"Що далі буде? Буде велика окупація України, будуть великі втрати. Саме тому я казав, що це (вочевидь, вільна економічна зона, - ред.) - це опція, але не позитивна для України, бо є великі ризики для гарантій безпеки і тих країн, які надали ці гарантії", - резюмував Зеленський.
Зазначимо, трохи раніше президент зазначив, що Україна не може погодитися на виведення військ із Донбасу в обмін на обіцянки миру. Будь-які територіальні поступки є "божевіллям", а присутність іноземних сил не гарантує безпеки на непідконтрольних ділянках.
При цьому 7 лютого президент говорив, що Україна готова обговорювати створення вільної економічної зони на Донбасі. Але це не означає поступки в питанні суверенітету або визнання контролю Росії над окупованими територіями.