"Большие риски": почему Украина против экономической зоны на Донбассе, - ответ Зеленского

Украина, Суббота 14 февраля 2026 19:39
"Большие риски": почему Украина против экономической зоны на Донбассе, - ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина не согласна на создание свободной экономической зоны на Донбассе и вывод оттуда войск, поскольку это создает огромные риски повторного вторжения РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

Читайте также: Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

Зеленский объяснил, что когда (если) российский диктатор Владимир Путин снова захочет напасть на Украину, россияне попытаются устроить провокацию, чтобы оправдать повторное нападение.

Есть очень огромная вероятность, что войска, которые будут оставаться в Донецкой области - войска партнеров, или "другие" - могут выйти оттуда. И тогда Россия начнет провокации с целью развязать новую войну.

"Что дальше будет? Будет большая оккупация Украины, будут большие потери. Именно поэтому я говорил, что это (очевидно, свободная экономическая зона, - ред.) - это опция, но не положительная для Украины, потому что есть большие риски для гарантий безопасности и тех стран, которые предоставили эти гарантии", - резюмировал Зеленский.

Отметим, чуть ранее президент отметил, что Украина не может согласиться на вывод войск с Донбасса в обмен на обещания мира. Любые территориальные уступки являются "безумием", а присутствие иностранных сил не гарантирует безопасности на неподконтрольных участках.

При этом 7 февраля президент говорил, что Украина готова обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе. Но это не означает уступки в вопросе суверенитета или признания контроля России над оккупированными территориями.

Владимир Зеленский Донбасс Мирные переговоры Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Украина
