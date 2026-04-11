На Пасху украинцы будут со светом? Свириденко дала оптимистичный прогноз
Энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи были со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Премьер рассказала, что провела координационное совещание с руководством "Укрэнерго" и другими причастными относительно текущей ситуации в энергосистеме.
Скоординировали совместные действия для поддержания стабильной работы энергосистемы, в частности по увеличению импорта электрической энергии.
"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", - отметила Свириденко.
Ситуация со светом в Украине
Напомним, согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.
В то же время, согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.
РБК-Украина ранее писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.