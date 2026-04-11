На Пасху украинцы будут со светом? Свириденко дала оптимистичный прогноз

12:57 11.04.2026 Сб
Ждать ли отключения электроэнергии?
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

Энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи были со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Премьер рассказала, что провела координационное совещание с руководством "Укрэнерго" и другими причастными относительно текущей ситуации в энергосистеме.

Скоординировали совместные действия для поддержания стабильной работы энергосистемы, в частности по увеличению импорта электрической энергии.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", - отметила Свириденко.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

В то же время, согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

РБК-Украина ранее писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
