На Пасху украинцы будут со светом? Свириденко дала оптимистичный прогноз

Энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи были со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Премьер рассказала, что провела координационное совещание с руководством "Укрэнерго" и другими причастными относительно текущей ситуации в энергосистеме.

Скоординировали совместные действия для поддержания стабильной работы энергосистемы, в частности по увеличению импорта электрической энергии.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", - отметила Свириденко.