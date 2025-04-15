Великдень під час війни: у Хмельницькій області змінять комендантську годину

У Хмельницькій області вирішили скоротити комендантську годину на Великдень. Тим часом заходи безпеки в регіоні будуть посилені.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна у Facebook.
За словами Тюріна, рішення щодо скорочення в регіоні комендантської години схвалили під час засідання Ради оборони області.
Так, у Великодню ніч - з 19 на 20 квітня - комендантська година діятиме:
"Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами", - зауважив посадовець.
Голова Хмельницької ОДА наголосив, що четвертий рік повномасштабної війни вносить свої корективи.
"Нещодавні трагедії в Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл (і наша область - не виняток), змушують нас бути особливо пильними. Головне для нас - життя та здоров'я людей", - повідомив він.
Виходячи з цього в області (скорочуючи комендантську годину) одночасно посилюють заходи безпеки:
"Бажаю, щоб Великдень пройшов спокійно, щоб кожен міг відвідати богослужіння, але без зайвих ризиків. Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дбайте про свою безпеку та безпеку близьких", - підсумував Тюрін.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.
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