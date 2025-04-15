Великдень під час війни: у Хмельницькій області змінять комендантську годину

Комендантська година на Великдень у Хмельницькій області

За словами Тюріна, рішення щодо скорочення в регіоні комендантської години схвалили під час засідання Ради оборони області.

Так, у Великодню ніч - з 19 на 20 квітня - комендантська година діятиме:

з опівночі (00:00);

до 3 години (03:00).

"Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами", - зауважив посадовець.

Посилення заходів безпеки у Хмельницькій області

Голова Хмельницької ОДА наголосив, що четвертий рік повномасштабної війни вносить свої корективи.

"Нещодавні трагедії в Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл (і наша область - не виняток), змушують нас бути особливо пильними. Головне для нас - життя та здоров'я людей", - повідомив він.

Виходячи з цього в області (скорочуючи комендантську годину) одночасно посилюють заходи безпеки:

відбулась нарада з духовенством області щодо організації святкування;

вогнеборці проводять протипожежні інструктажі;

правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі;

необхідно забезпечити доступність укриттів у разі повітряної тривоги.

"Бажаю, щоб Великдень пройшов спокійно, щоб кожен міг відвідати богослужіння, але без зайвих ризиків. Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дбайте про свою безпеку та безпеку близьких", - підсумував Тюрін.

Публікація Сергія Тюріна (скриншот: facebook.com/sergii.tiurin.public)