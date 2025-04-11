Зеленський приїхав на місце удару балістикою по Кривому Рогу і вшанував загиблих

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 квітня, приїхав до Кривого Рогу. Він відвідав місце російського ракетного удару по дитячому майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

"Не маємо права забувати злочини, вчинені Росією проти українців. Усім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла пам'ять усім, чиї иття забрав російський терор", - наголосив Зеленський.

"Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова", - наголосив він.

Зеленський нагадав, що 4 квітня російські окупанти вдарили по житловому району Кривого Рогу, ракета розірвалася біля багатоповерхівок і дитячого майданчика. Внаслідок цього загинули 19 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з касетною бойовою частиною - щоб спричинити якомога більше жертв.

Після цього Міноборони РФ повідомило, що нібито атакувало ресторан, де "проходила нарада офіцерів НАТО". Росіяни запевняли, що об'єкт "був знищений".

Нещодавно France24 показало відео з цього ресторану, на якому можна помітити, що ресторан унаслідок атаки вистояв. При цьому ракета по ньому не вдарила, вона вибухнула за 70-100 метрів.

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