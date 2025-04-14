Не лише традиція? Навіщо кошики на Великдень окроплюють водою та які молитви читають

Освячення й окроплення святкового кошика водою на Великдень для багатьох стало звичним ритуалом. Проте що насправді означає ця традиція та яку силу мають молитви священника?

Докладніше про те, чому на Великдень вірян і кошики окроплюють водою, який сенс має освячення продуктів, а також які молитви читає при цьому священник, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що означає окроплення водою на Великдень

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна розповів, що "тільки той, хто причащається, істинно вкушає Пасху".

"Церква досить прямо говорить (і це записано в богослужбових якраз книгах, по яких ми служимо Великодню службу): нехай буде відомо, що ані м'ясо, ані яйця, ані сир, ані молоко - не є Пасха. Пасха - сам Христос", - повідомив він.

За словами священника, "пасхальна трапеза - це Літургія пасхальна в Церкві і Святе Причастя".

"А ось те, що ми зараз називаємо освяченням, чи окропленням водою - це, фактично, молитва Церкви про те, що піст закінчився і вірним благословляється споживати якраз вже м'ясні, молочні продукти", - пояснив протоієрей.

Він зауважив що йдеться про "молитву на благословення".

"Тобто ці продукти залишаються продуктами. І нічого символічного чи сакрального в самому кошику, чи в його формі не існує", - підсумував експерт.

Який сенс має освячення великодніх кошиків

У прес-службі Православної Церкви України раніше розповідали, що традиція приносити до храму на освячення у світлий день Христового Воскресіння великодні кошики зі святковою поживою є "доброю, радісною та благословенною".

Вважається, що це роблять для того, аби споживання продуктів:

зміцнювало тілесно;

нагадувало про причастя (долучення) до істинної Пасхи Христової;

єднало усіх вірних любов'ю в Ісусі Христі.

Які молитви читає священник під час освячення

Насамкінець українцям розповіли, що священник під час окроплення освяченою водою на Великдень читає три молитви:

на благословення хліба (пасок);

на благословення м'ясної поживи;

на благословення молочної поживи.

"Освячення пасок, яєць та м'яса звершується задля отримання вірянами благословення розговітися, тобто завершити постування (після обмежень Великого посту), вживаючи благословенну їжу, святкуючи Христове Воскресіння не лише духовно, але й тілесно", - підсумували у ПЦУ.