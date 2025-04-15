Пасха во время войны: в Хмельницкой области изменят комендантский час

Комендантский час на Пасху в Хмельницкой области

По словам Тюрина, решение о сокращении в регионе комендантского часа приняли во время заседания Совета обороны области.

Так, в Пасхальную ночь - с 19 на 20 апреля - комендантский час будет действовать:

с полуночи (00:00);

до 3 часов (03:00).

"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими", - отметил чиновник.

Усиление мер безопасности в Хмельницкой области

Председатель Хмельницкой ОГА подчеркнул, что четвертый год полномасштабной войны вносит свои коррективы.

"Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел (и наша область - не исключение), заставляют нас быть особенно бдительными. Главное для нас - жизнь и здоровье людей", - сообщил он.

Исходя из этого в области (сокращая комендантский час) одновременно усиливают меры безопасности:

состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;

пожарные проводят противопожарные инструктажи;

правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;

необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги.

"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужения, но без лишних рисков. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких", - подытожил Тюрин.

Публикация Сергея Тюрина (скриншот: facebook.com/sergii.tiurin.public)