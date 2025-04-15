Пасха во время войны: в Хмельницкой области изменят комендантский час

В Хмельницкой области решили сократить комендантский час на Пасху. Тем временем меры безопасности в регионе будут усилены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина в Facebook.
По словам Тюрина, решение о сокращении в регионе комендантского часа приняли во время заседания Совета обороны области.
Так, в Пасхальную ночь - с 19 на 20 апреля - комендантский час будет действовать:
"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими", - отметил чиновник.
Председатель Хмельницкой ОГА подчеркнул, что четвертый год полномасштабной войны вносит свои коррективы.
"Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел (и наша область - не исключение), заставляют нас быть особенно бдительными. Главное для нас - жизнь и здоровье людей", - сообщил он.
Исходя из этого в области (сокращая комендантский час) одновременно усиливают меры безопасности:
"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужения, но без лишних рисков. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких", - подытожил Тюрин.
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
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