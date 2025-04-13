"Тролейбус смерті", десятки жертв і реакція на балістичний терор у Сумах: головне

Уранці, 13 квітня, росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті десятки загиблих і більше ста людей постраждали, також були руйнування.

Що відомо про наслідки атаки на Суми станом на вечір - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Росіяни вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами.

Унаслідок атаки загинули 34 людини (з них 2 дітей), постраждали 117 (з них 15 дітей).

У місті великі руйнування, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, транспорт.

Президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери відреагували на удар.

Що відомо про атаку

Зранку приблизно о 10:15, у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосувати балістики з Курська.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ попередили про швидкісну ціль у Сумській області, після чого в Сумах прогриміли вибухи.

Два удари по центру міста

У Сумській ОВА розповіли, що ворог ударив по Сумах двома балістичними ракетами. Ближче до вечора начальник Сумської ГВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що саме повторний удар балістикою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих і поранених.

Відомо, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста - було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Зокрема, за словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, епіцентром удару стало приміщення регіонального Центру захисту прав людини, внаслідок чого представництво уповноваженого було повністю зруйноване.

У вечірньому зверненні Зеленський розповів, що перша ракета влучила в одну з будівель Сумського державного університету (раніше про це повідомляв голова Сумської ОВА Володимир Артюх). Друга ракета, за словами Зеленського, вибухнула фактично над вулицею.

Також відомо, що багато жертв було в тролейбусі, який опинився поруч з епіцентром вибуху.

Оновлено о 21:37

"Окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель", - уточнив президент України у своїх соцмережах.

Скільки жертв унаслідок атаки

Станом на 11:55 було відомо, що внаслідок атаки загинула 21 людина, і щонайменше 20 людей поранено. Надвечір ці цифри збільшилися - загинули 34 людини (серед них двоє дітей), постраждали 117 осіб (серед них 15 дітей).

Оновлено о 21:37

Зеленський поінформував, що 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро людей у важкому стані.

Реакція України та світу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар, зазначивши, що під обстрілом була звичайна міська вулиця, а саме - будинки, освітні установи та машини. Крім цього, він закликав Європу, США і всіх інших у світі, хто хоче закінчення війни, відреагувати на терористичний акт, який вчинила Росія.

"Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику й авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист", - заявив президент.

У вечірньому зверненні він знову прокоментував удар по Сумах, зазначивши, таке може робити тільки "абсолютно відбита сволота".

"Суми. Станом на цей час відомо про 34 вбитих людини... Це були дві російські балістичні ракети... 117 осіб було поранено, зокрема дітей і, зокрема, дівчинку 2025 року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якомога більше врятувати... Удар припав прямо по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке", - сказав президент.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни, не досягнувши стратегічних успіхів на полі поля, знову вдаються до своєї звичної тактики - воювати зі світовим населенням.

"(Росія, - ред.) воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони і звичаї війни. Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. Але Росія отримає тільки нашу лють і невідворотну відплату", - заявили в Генштабі.

Військові додали, що відповідь за російську агресію буде жорсткою.

"Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об'єкти, озброєння і техніку - скрізь, де б вони не були. Російські військові злочини не мають терміну давності. Злочинці мають понести заслужене покарання", - наголосили в штабі.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, росіяни навмисно у Вербну неділю вдарили ракетами по Сумах, щоб було багато жертв. Причому він помітив, що це сталося після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до російського диктатора Володимира Путіна, порівнявши це зі ще одним візитом і атакою.

"І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва до Вашингтона, який також зустрічався з Віткоффом. Усю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільних", - написав він.

Реакція на атаку послідувала і в Європі. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тільки Росія хотіла цієї війни і вибирає продовжувати її. У зв'язку з цим він наголосив про необхідність заходів, щоб змусити РФ припинити вогонь.

"Всупереч людським життям, міжнародному праву і дипломатичним пропозиціям президента (США Дональда, ред.) Трампа. Потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь", - наголосив президент Франції.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Путін має негайно погодитися на повне припинення вогню.

"У ці трагічні моменти мої думки з жертвами та їхніми близькими. Президент Зеленський продемонстрував свою прихильність миру. Тепер Путін повинен негайно погодитися на повне і безумовне припинення вогню", - відреагував британський прем'єр.

Також реакція була і з боку США. Зокрема, спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що атака Росії щодо Сум "переходить будь-яку межу пристойності". Він зазначив, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно. І додав, що саме тому Дональд Трамп працює над завершенням цієї війни.



"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені... Ось чому президент Трамп так старанно працює над тим, щоб покласти край цій війні", - написав він у соцмережі Х.



Від імені США висловився і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, написавши таке:



"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають так багато часу і зусиль на спроби покласти край цій війні і досягти міцного миру", - йдеться в його пості в соцмережі Х.