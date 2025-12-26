Велика чистка Apple: які гаджети компанія зняла з виробництва у 2025 році

iPhone

У лютому Apple припинила продажі iPhone SE третього покоління, представивши iPhone 16e. Таким чином, в актуальній лінійці компанії більше не залишилося iPhone з кнопкою Home, Touch ID, LCD-дисплеєм, екраном менше 6 дюймів і роз'ємом Lightning.

Оригінальний iPhone SE вийшов у березні 2016 року. Він був виконаний у дизайні iPhone 5s і отримав 4-дюймовий екран, кнопку Home з Touch ID і алюмінієво-скляний корпус зі скошеними гранями.

При цьому пристрій оснащувався більш сучасним на той момент чипом A9 від iPhone 6s. Пізніше Apple випустила ще два покоління iPhone SE - у 2020 і 2022 роках, уже в дизайні iPhone 8.

Окремо варто відзначити долю лінійки Plus. У модельному ряду Apple її фактично замінив ультратонкий iPhone Air. У 2025 році були зняті з виробництва iPhone 14 Plus і iPhone 15 Plus, а iPhone 16 Plus, на думку аналітиків, також чекає швидке припинення випуску. У найближчій перспективі компанія не планує повертатися до формату Plus.

Зняті з виробництва iPhone у 2025 році:

iPhone 16 Pro Max (замінений на iPhone 17 Pro Max)

iPhone 16 Pro (замінений на iPhone 17 Pro)

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (замінений на iPhone 16e).

iPad

Для планшетів 2025 рік став "роком оновлення характеристик": iPad Pro, iPad Air і базовий iPad отримали швидші процесори без помітних змін дизайну.

Зняті з виробництва iPad:

iPad Pro з чипом M4 (оновлений до версії з M5)

iPad Air з чипом M2 (оновлений до версії з M3)

iPad 10-го покоління (оновлений до версії з чипом A16).

Apple Watch

Apple Watch Series 11 став мінімальним оновленням порівняно з Series 10, тоді як Apple Watch Ultra 3 і Apple Watch SE 3 отримали більш помітні поліпшення. При цьому жодна з нових моделей не отримала оновлений процесор.

Зняті з виробництва Apple Watch:

Apple Watch Ultra 2 (замінені на Apple Watch Ultra 3)

Apple Watch Series 10 (замінені на Apple Watch Series 11)

Apple Watch SE 2 (замінені на Apple Watch SE 3).

Macbook

Зняті з виробництва комп'ютери Mac:

Mac Studio з чипами M2 Max і M2 Ultra (оновлений до M4 Max і M3 Ultra)

MacBook Pro 14″ з чипом M4 (оновлений до версії з M5)

MacBook Air 13″ і 15″ з чипом M3 (оновлені до M4)

MacBook Air 13″ з чипом M2.

Інші пристрої та аксесуари

Інші продукти Apple, зняті з виробництва у 2025 році: