Велика чистка Apple: які гаджети компанія зняла з виробництва у 2025 році

З наближенням кінця 2025 року Apple підбиває підсумки оновлення своєї лінійки пристроїв. Здебільшого компанія просто замінила старі моделі версіями з потужнішими чіпами, однак були і знакові винятки.
Про гаджети, які Apple зняла з виробництва у 2025 році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізований сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.
У лютому Apple припинила продажі iPhone SE третього покоління, представивши iPhone 16e. Таким чином, в актуальній лінійці компанії більше не залишилося iPhone з кнопкою Home, Touch ID, LCD-дисплеєм, екраном менше 6 дюймів і роз'ємом Lightning.
Оригінальний iPhone SE вийшов у березні 2016 року. Він був виконаний у дизайні iPhone 5s і отримав 4-дюймовий екран, кнопку Home з Touch ID і алюмінієво-скляний корпус зі скошеними гранями.
При цьому пристрій оснащувався більш сучасним на той момент чипом A9 від iPhone 6s. Пізніше Apple випустила ще два покоління iPhone SE - у 2020 і 2022 роках, уже в дизайні iPhone 8.
Окремо варто відзначити долю лінійки Plus. У модельному ряду Apple її фактично замінив ультратонкий iPhone Air. У 2025 році були зняті з виробництва iPhone 14 Plus і iPhone 15 Plus, а iPhone 16 Plus, на думку аналітиків, також чекає швидке припинення випуску. У найближчій перспективі компанія не планує повертатися до формату Plus.
Зняті з виробництва iPhone у 2025 році:
Для планшетів 2025 рік став "роком оновлення характеристик": iPad Pro, iPad Air і базовий iPad отримали швидші процесори без помітних змін дизайну.
Зняті з виробництва iPad:
Apple Watch Series 11 став мінімальним оновленням порівняно з Series 10, тоді як Apple Watch Ultra 3 і Apple Watch SE 3 отримали більш помітні поліпшення. При цьому жодна з нових моделей не отримала оновлений процесор.
Зняті з виробництва комп'ютери Mac:
Інші продукти Apple, зняті з виробництва у 2025 році:
Раніше ми розповідали, що Apple готує до запуску секретний гаджет у 2026 році, який вважається ключовим проектом Тіма Кука.
Також ми писали, що Apple планує велике оновлення MacBook Pro у 2026 році.
Крім того, у нас є матеріал про те, які додатки та ігри стали найбільш скачуваними у 2025 році за версією Apple, і хто опинився в лідерах рейтингу.