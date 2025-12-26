RU

Большая чистка Apple: какие гаджеты компания сняла с производства в 2025 году

Эти iPhone и другие устройства ушли с рынка в 2025 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

С приближением конца 2025 года Apple подводит итоги обновления своей линейки устройств. В большинстве случаев компания просто заменила старые модели версиями с более мощными чипами, однако были и знаковые исключения.

О гаджетах, которые Apple сняла с производства в 2025 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

iPhone

В феврале Apple прекратила продажи iPhone SE третьего поколения, представив iPhone 16e. Таким образом, в актуальной линейке компании больше не осталось iPhone с кнопкой Home, Touch ID, LCD-дисплеем, экраном менее 6 дюймов и разъемом Lightning.

Оригинальный iPhone SE вышел в марте 2016 года. Он был выполнен в дизайне iPhone 5s и получил 4-дюймовый экран, кнопку Home с Touch ID и алюминиево-стеклянный корпус со скошенными гранями.

При этом устройство оснащалось более современным на тот момент чипом A9 от iPhone 6s. Позднее Apple выпустила еще два поколения iPhone SE - в 2020 и 2022 годах, уже в дизайне iPhone 8.

Отдельно стоит отметить судьбу линейки Plus. В модельном ряду Apple ее фактически заменил ультратонкий iPhone Air. В 2025 году были сняты с производства iPhone 14 Plus и iPhone 15 Plus, а iPhone 16 Plus, по мнению аналитиков, также ждет скорое прекращение выпуска. В ближайшей перспективе компания не планирует возвращаться к формату Plus.

Снятые с производства iPhone в 2025 году:

  • iPhone 16 Pro Max (заменен на iPhone 17 Pro Max)
  • iPhone 16 Pro (заменен на iPhone 17 Pro)
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone SE (заменен на iPhone 16e).

iPad

Для планшетов 2025 год стал "годом обновления характеристик": iPad Pro, iPad Air и базовый iPad получили более быстрые процессоры без заметных изменений дизайна.

Снятые с производства iPad:

  • iPad Pro с чипом M4 (обновлен до версии с M5)
  • iPad Air с чипом M2 (обновлен до версии с M3)
  • iPad 10-го поколения (обновлен до версии с чипом A16).

Apple Watch

Apple Watch Series 11 стал минимальным обновлением по сравнению с Series 10, тогда как Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3 получили более заметные улучшения. При этом ни одна из новых моделей не получила обновленный процессор.

Снятые с производства Apple Watch:

  • Apple Watch Ultra 2 (заменены на Apple Watch Ultra 3)
  • Apple Watch Series 10 (заменены на Apple Watch Series 11)
  • Apple Watch SE 2 (заменены на Apple Watch SE 3).

Macbook

Снятые с производства компьютеры Mac:

  • Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra (обновлен до M4 Max и M3 Ultra)
  • MacBook Pro 14″ с чипом M4 (обновлен до версии с M5)
  • MacBook Air 13″ и 15″ с чипом M3 (обновлены до M4)
  • MacBook Air 13″ с чипом M2.

Другие устройства и аксессуары

Прочие продукты Apple, снятые с производства в 2025 году:

  • AirPods Pro 2 (заменены на AirPods Pro 3)
  • Apple Vision Pro с чипом M2 (обновлен до версии с M5)
  • MagSafe Charger с поддержкой Qi 2 (заменен на MagSafe с Qi 2.2)
  • Кабель Lightning - 3,5 мм (заменен на USB-C - 3,5 мм)
  • Переходник MagSafe - MagSafe 2.

Ранее мы рассказывали, что Apple готовит к запуску секретный гаджет в 2026 году, который считается ключевым проектом Тима Кука.

Также мы писали, что Apple планирует крупное обновление MacBook Pro в 2026 году.

Кроме того, у нас есть материал о том, какие приложения и игры стали самыми скачиваемыми в 2025 году по версии Apple, и кто оказался в лидерах рейтинга.

