Apple готує секретний гаджет у 2026 році: перші деталі головного проекту Тіма Кука

Наступний рік обіцяє стати багатим на новинки Apple: очікується випуск понад 20 нових продуктів. Одним із головних анонсів можуть стати Apple Glasses - ключовий крок до запуску довгоочікуваного AR-пристрою, який Тім Кук називає своїм "пріоритетом номер один".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

"Apple Glasses" стануть першою сходинкою до AR-пристрою мрії

З чуток, окуляри можуть називатися Apple Vision і будуть представлені у 2026 році, найімовірніше, ближче до кінця року. Як повідомляє Bloomberg, повноцінні продажі можуть розпочатися тільки в 2027 році. Але як це бувало з іншими новими категоріями Apple - наприклад, Apple Watch або Apple Vision Pro - компанія, швидше за все, покаже продукт задовго до старту продажів.

Коли Apple Glasses з'являться, вони дадуть краще уявлення про майбутній пристрій, який, за інформацією джерел, вкрай важливий для Тіма Кука.

Бачення Тіма Кука: легкі окуляри з AR

"Грандіозна ідея Кука... не змінюється вже десятиліття. Він хоче створити справжні окуляри доповненої реальності - легкі, які можна носити весь день. AR-елемент накладатиме дані та зображення на реальний світ", - раніше повідомляв Марк Гурман з Bloomberg.

Кук зосереджений виключно на цьому проекті: "Він не цікавиться нічим іншим. Це єдине, чим він дійсно займається з точки зору розробки продукту", - повідомляють інсайдери.

Передбачуваний дизайн розумних окулярів Apple Glasses (фото: 9to5Mac)

Перша версія окулярів: без AR, але з Siri та AI

Наступна версія Apple Glasses не матиме повноцінної AR-функціональності. Замість цього акцент зроблено на Siri, штучний інтелект і взаємодію з iPhone, аналогічно тому, як сьогодні працює Apple Watch.

Однак, поєднавши новий продукт з уже представленим Vision Pro і visionOS, можна побачити довгострокову мету Тіма Кука: справжні AR-окуляри майбутнього.

Vision Pro і visionOS: база для майбутніх AR-окулярів

Vision Pro вже продемонстрував бачення Apple у сфері просторових обчислень. Незважаючи на те, що продажі пристрою не стали хітом, visionOS є значним досягненням з безліччю сильних сторін.

Коли Apple Glasses будуть представлені, ми зможемо оцінити як програмне забезпечення, так і дизайн апаратної частини майбутніх AR-окулярів.

Інтерфейс додатків Vision Pro (фото: 9to5Mac)

Шлях до AR-окулярів Тіма Кука

Apple, без сумнівів, буде допрацьовувати початковий дизайн Glasses перед випуском повноцінної AR-версії. Перша модель стане основою для всіх наступних пристроїв.

Точні терміни появи технологій для справжніх AR-окулярів поки невідомі, але до кінця наступного року ми повинні отримати чітке уявлення про те, чого чекати від головного пріоритетного продукту Тіма Кука.