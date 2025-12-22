Apple готує новий MacBook Pro: 5 очікуваних ключових поліпшень 2026 року

За чутками, Apple вже наступного року представить повністю оновлений MacBook Pro - через п'ять років після попереднього редизайну, який користувачі встигли полюбити. Експерти виділяють п'ять ключових змін, які можуть з'явитися в новій версії ноутбука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

OLED-дисплей

Після дебюту OLED в iPad Pro у 2024 році Apple, як очікується, вперше використає цю технологію і в MacBook Pro. Нові екрани обіцяють вищу яскравість, кращий контраст і насиченіші кольори.

За даними TheElec, компанія застосує Tandem OLED, аналогічну тій, що використовується в iPad Pro. На відміну від двошарових дисплеїв MacBook Pro, OLED-дисплей MacBook Air отримає стандартний одношаровий екран з однією RGB-панеллю. Двошарова технологія Tandem збільшує яскравість і термін служби екрана.

При переході на OLED Apple може також відмовитися від вирізу (notch), замінивши його на маленький отвір під камеру. Джерело Omdia називає його "закруглені кути + отвір".

Поки не ясно, чи буде це одиночний отвір або щось схоже на Dynamic Island на iPhone. Головне, що виріз стане меншим і не буде таким громіздким.

Тонкий корпус

За даними Bloomberg, новий MacBook Pro 2026 року отримає тонший корпус. Деталей про повну переробку дизайну поки що небагато, але відомо, що Apple продовжувала покращувати ноутбук новими чіпами та іншими внутрішніми компонентами.

Раніше компанія планувала випустити оновлену модель у 2025 році, проте терміни зсунулися через затримки з дисплейною технологією.

Сенсорний екран

Аналітик ланцюжка поставок Мін-Чі Куо вважає, що у 2026 році ми побачимо MacBook із сенсорним екраном. З кожним роком з'являється все більше свідчень, що Apple рухається в цьому напрямку, і 2026 рік може стати точкою реалізації цих планів.

Підтримка стільникового зв'язку

Компанія може також представити перший Mac із підтримкою стільникового зв'язку. Наприкінці минулого року Bloomberg повідомляв, що Apple працює над власним модемом для ноутбуків, який може з'явитися вже у 2026 році. Це частина стратегії компанії зі збільшення виробництва компонентів всередині Apple.

Передові чипи M6

З новим MacBook Pro дебютує сімейство чипів M6. Це буде перше покоління Apple Silicon з 2-нм технологією TSMC, аналогічною A20 для iPhone.

Очікуються версії M6 Pro і M6 Max, але поки незрозуміло, чи з'явиться одразу базова 14-дюймова модель з M6. Bloomberg повідомляє, що редизайн спочатку може бути обмежений тільки моделями з M6 Pro і M6 Max. Власникам базової версії MacBook Pro, можливо, доведеться трохи почекати.

Дата виходу

Чутки вказують, що нові OLED MacBook Pro можуть вийти між кінцем 2026 і початком 2027 року, можливо, презентація відбудеться в жовтні 2026 року. Спочатку поставки будуть обмежені, а до 2027 року обсяги виробництва збільшаться.

Підсумок

Головним нововведенням нового MacBook Pro стане перехід на OLED-дисплеї. Також користувачі оцінять тонкий корпус, особливо у 16-дюймової моделі, яка зараз важить близько 2,1 кг.