Apple назвала найбільш скачувані додатки та ігри 2025 року: хто в лідерах

П'ятниця 12 грудня 2025 19:50
Apple назвала найбільш скачувані додатки та ігри 2025 року: хто в лідерах
Автор: Павло Колеснік

Apple опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших застосунків та ігор на iPhone і iPad у 2025 році. На вершині списку безкоштовних додатків для iPhone (без урахування ігор) опинився чат-бот ChatGPT від OpenAI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Слідом за ним до топ-10 увійшли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail і Google Gemini. Для порівняння, у 2024 році ChatGPT посідав лише четверте місце, а лідером була китайська платформа для онлайн-шопінгу Temu.

Експерти зазначають, що лідерство ChatGPT серед звичних соціальних мереж і сервісів на кшталт Google Maps показує, наскільки ШІ увійшов у повсякденне життя користувачів і який потенціал у OpenAI для конкуренції з Google на мобільному пошуку.

Раніше в березні 2025 року ChatGPT уже став найбільш скачуваним застосунком у світі, випередивши TikTok і Instagram.

У категорії платних застосунків на iPhone у лідери вийшли HotSchedules, Shadowrocket і Procreate Pocket, а серед безкоштовних ігор - Block Blast!, серед платних ігор - Minecraft. На iPad популярністю користувалися безкоштовні YouTube і Roblox, а платними - додатки для творчості, наприклад, Procreate.

Apple також опублікувала список найкращих ігор Apple Arcade, де першість посіли NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition і Balatro+.

Найкращі безкоштовні додатки для iPhone

  • ChatGPT
  • Threads
  • Google
  • TikTok - Videos, Shop & LIVE
  • WhatsApp Messenger
  • Instagram
  • YouTube
  • Карти Google
  • Gmail - електронна пошта від Google
  • Google Gemini

Найпопулярніші платні додатки для iPhone

  • HotSchedules
  • Shadowrocket
  • Procreate Pocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Paprika Recipe Manager 3
  • SkyView®
  • TonalEnergy Tuner & Metronome
  • AutoSleep Track Sleep on Watch
  • Forest: Focus for Productivity
  • RadarScope

Найкращі безкоштовні ігри для iPhone

  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Roblox
  • Township
  • Pokémon TCG Pocket
  • Королівське королівство
  • Clash Royale
  • Vita Mahjong
  • Whiteout Survival
  • Last War: Survival

Найкращі платні ігри для iPhone

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Balatro
  • Heads Up!
  • Plague Inc.
  • Geometry Dash
  • Bloons TD 6
  • Stardew Valley
  • Papa's Freezeria To Go!
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Red's First Flight

Найкращі безкоштовні додатки для iPad

  • YouTube
  • ChatGPT
  • Netflix
  • Disney+
  • Amazon Prime Video
  • TikTok - Videos, Shop & LIVE
  • Google Chrome
  • Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
  • Canva: AI Photo & Video Editor
  • HBO Max: Stream Movies & TV

Найкращі платні додатки для iPad

  • Procreate
  • Procreate Dreams
  • forScore
  • ToonSquid
  • Nomad Sculpt
  • Shadowrocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Bluebeam Revu для iPad
  • Навчи свого монстра читати
  • Feather: Draw in 3D

Найкращі безкоштовні ігри для iPad

  • Roblox
  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Perfect Tidy
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Міні-ігри: Calm & Chill
  • Goods Puzzle: Sort Challenge
  • hole.io
  • Subway Surfers
  • Township

Найкращі платні ігри для iPad

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Geometry Dash
  • Stardew Valley
  • Balatro
  • Bloons TD 6
  • Plague Inc.
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Poppy Playtime Глава 3
  • Purple Place - класичні ігри
  • Papa's Sushiria To Go!

Найкращі аркадні ігри Apple

  • NFL Retro Bowl '26
  • NBA 2K25 Arcade Edition
  • Balatro+
  • Snake.io+
  • Sneaky Sasquatch
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Fruit Ninja Classic+
  • Bloons TD 6+
  • PGA TOUR Pro Golf
  • Пасьянс від MobilityWare+

Нагадаємо, що в App Store виявили десятки санкційних додатків, через що Apple звинувачують у порушенні правил.

Також ми розповідали про 17 застосунків 2025 року, які Apple рекомендує завантажити всім користувачам iPhone.

А ще ми пояснювали, які п'ять функцій iOS 26 так і не були додані в оновлення, і як це впливає на роботу смартфона.

Apple Додаток
