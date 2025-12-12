Apple назвала найбільш скачувані додатки та ігри 2025 року: хто в лідерах
Apple опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших застосунків та ігор на iPhone і iPad у 2025 році. На вершині списку безкоштовних додатків для iPhone (без урахування ігор) опинився чат-бот ChatGPT від OpenAI.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Слідом за ним до топ-10 увійшли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail і Google Gemini. Для порівняння, у 2024 році ChatGPT посідав лише четверте місце, а лідером була китайська платформа для онлайн-шопінгу Temu.
Експерти зазначають, що лідерство ChatGPT серед звичних соціальних мереж і сервісів на кшталт Google Maps показує, наскільки ШІ увійшов у повсякденне життя користувачів і який потенціал у OpenAI для конкуренції з Google на мобільному пошуку.
Раніше в березні 2025 року ChatGPT уже став найбільш скачуваним застосунком у світі, випередивши TikTok і Instagram.
У категорії платних застосунків на iPhone у лідери вийшли HotSchedules, Shadowrocket і Procreate Pocket, а серед безкоштовних ігор - Block Blast!, серед платних ігор - Minecraft. На iPad популярністю користувалися безкоштовні YouTube і Roblox, а платними - додатки для творчості, наприклад, Procreate.
Apple також опублікувала список найкращих ігор Apple Arcade, де першість посіли NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition і Balatro+.
Найкращі безкоштовні додатки для iPhone
- ChatGPT
- Threads
- TikTok - Videos, Shop & LIVE
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Карти Google
- Gmail - електронна пошта від Google
- Google Gemini
Найпопулярніші платні додатки для iPhone
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView®
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
Найкращі безкоштовні ігри для iPhone
- Block Blast!
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Королівське королівство
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War: Survival
Найкращі платні ігри для iPhone
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa's Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red's First Flight
Найкращі безкоштовні додатки для iPad
- YouTube
- ChatGPT
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- TikTok - Videos, Shop & LIVE
- Google Chrome
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max: Stream Movies & TV
Найкращі платні додатки для iPad
- Procreate
- Procreate Dreams
- forScore
- ToonSquid
- Nomad Sculpt
- Shadowrocket
- AnkiMobile Flashcards
- Bluebeam Revu для iPad
- Навчи свого монстра читати
- Feather: Draw in 3D
Найкращі безкоштовні ігри для iPad
- Roblox
- Block Blast!
- Fortnite
- Perfect Tidy
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Міні-ігри: Calm & Chill
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- hole.io
- Subway Surfers
- Township
Найкращі платні ігри для iPad
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- Balatro
- Bloons TD 6
- Plague Inc.
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Poppy Playtime Глава 3
- Purple Place - класичні ігри
- Papa's Sushiria To Go!
Найкращі аркадні ігри Apple
- NFL Retro Bowl '26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Пасьянс від MobilityWare+
Нагадаємо, що в App Store виявили десятки санкційних додатків, через що Apple звинувачують у порушенні правил.
Також ми розповідали про 17 застосунків 2025 року, які Apple рекомендує завантажити всім користувачам iPhone.
А ще ми пояснювали, які п'ять функцій iOS 26 так і не були додані в оновлення, і як це впливає на роботу смартфона.