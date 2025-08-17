ua en ru
Величезні втрати: Рубіо назвав кількість російських солдатів, знищених Україною у липні

США, Неділя 17 серпня 2025 19:04
Величезні втрати: Рубіо назвав кількість російських солдатів, знищених Україною у липні Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Україна лише за минулий місяць знищила до 20 тисяч російських солдатів. Це показник того, як дорого росіянам обходиться війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо.

За словами держсекретаря США, Вашингтон намагається зараз відшукати "золоту середину" між позиціями двох ворогуючих держав. Війна стає значно складнішою: росіяни все ще вірять, що в них "є імпульс", а українці обороняються, завдаючи російським військовим шалених втрат.

"Я думаю, що тільки минулого місяця 20 000 російських солдатів загинули за один місяць у цій війні. Тож українці завдали росіянам величезної шкоди в результаті цього. Обидві сторони дуже сильно закріпилися", - сказав він.

Рубіо додав, що питання примирення двох сторін складне, але США не відмовляються від роботи над ним.

"Це складне питання, але ми продовжуватимемо над ним працювати, тому що президент зробив пріоритетом спробу припинити війну, яка ніколи не мала статися", - резюмував держсекретар.

Зазначимо, що за добу 16 серпня російська армія втратила на фронті 900 одиниць особового складу, один засіб ППО, а також 4 танки та 8 бронемашин. Загальні втрати живої сили з 24 лютого 2022 року в росіян склали майже 1,07 млн одиниць особового складу.

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Однак російське військове командування намагається здійснити прорив на цій ділянці фронту, для чого перекидає сили і засоби. Поки що їхні спроби безуспішні.

Війна в Україні
Новини
