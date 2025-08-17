ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Огромные потери: Рубио назвал количество российских солдат, уничтоженных Украиной в июле

США, Воскресенье 17 августа 2025 19:04
UA EN RU
Огромные потери: Рубио назвал количество российских солдат, уничтоженных Украиной в июле Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Украина только за прошлый месяц уничтожила до 20 тысяч российских солдат. Это показатель того, как дорого россиянам обходится война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио.

По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается сейчас отыскать "золотую середину" между позициями двух враждующих государств. Война становится значительно сложнее: россияне все еще верят, что у них "есть импульс", а украинцы обороняются, нанося российским военным огромные потери.

"Я думаю, что только в прошлом месяце 20 000 российских солдат погибли за один месяц в этой войне. Поэтому украинцы нанесли россиянам огромный ущерб в результате этого. Обе стороны очень сильно закрепились", - сказал он.

Рубио добавил, что вопрос примирения двух сторон сложный, но США не отказываются от работы над ним.

"Это сложный вопрос, но мы будем продолжать над ним работать, потому что президент сделал приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти", - резюмировал госсекретарь.

Отметим, что за сутки 16 августа российская армия потеряла на фронте 900 единиц личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин. Общие потери живой силы с 24 февраля 2022 года у россиян составили почти 1,07 млн единиц личного состава.

Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока что их попытки безуспешны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия