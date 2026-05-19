"Величезна цифра". Сирський розповів, де РФ зосередила найбільше солдатів

Росіяни зосередили на Покровському напрямку десятки тисяч своїх солдатів. Ця ділянка фронту - головний пріоритет для ворога.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Мілітарному " заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"На Покровському напрямку ворог зосередив близько 99 тисяч (близько 800-900) особового складу", - зазначив генерал.

За його словами, це найбільше вороже угруповання серед усіх напрямків на фронті.

"Це величезна цифра. Ми робимо все, щоб цю цифру зменшити", - сказав Сирський.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, кілька днів тому джерело в Силах оборони, знайоме із ситуацією на Покровському напрямку, зазначало, що українські воїни можуть здійснити контрольований відхід із Мирнограда, оскільки зараз там ситуація набагато складніша, ніж у Покровську.

Також він уточнював, що виводити війська з Покровська не будуть.