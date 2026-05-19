"Величезна цифра". Сирський розповів, де РФ зосередила найбільше солдатів

20:09 19.05.2026 Вт
Генерал також уточнив, скільки військ зосереджено на найгарячішому напрямку
"Величезна цифра". Сирський розповів, де РФ зосередила найбільше солдатів Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/zelenskyy.official)
Росіяни зосередили на Покровському напрямку десятки тисяч своїх солдатів. Ця ділянка фронту - головний пріоритет для ворога.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Мілітарному" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"На Покровському напрямку ворог зосередив близько 99 тисяч (близько 800-900) особового складу", - зазначив генерал.

За його словами, це найбільше вороже угруповання серед усіх напрямків на фронті.

"Це величезна цифра. Ми робимо все, щоб цю цифру зменшити", - сказав Сирський.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, кілька днів тому джерело в Силах оборони, знайоме із ситуацією на Покровському напрямку, зазначало, що українські воїни можуть здійснити контрольований відхід із Мирнограда, оскільки зараз там ситуація набагато складніша, ніж у Покровську.

Також він уточнював, що виводити війська з Покровська не будуть.

Варто зауважити, що російські окупанти вже протягом доволі тривалого часу намагаються взяти Покровськ під свій контроль, але в них цього не виходить.

У грудні 2025 року головнокомандувач зазначав, що впродовж року був момент, коли українських військ не було в Покровську, але потім вони знов зайшли в місто та вибили ворога з позицій.

