У Покровську на певному етапі не було українських військ, - Сирський
Восени була ситуація, коли в Покровську не залишалося українських захисників. Але потім їм вдалося провести контрнаступальну операцію.
Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на зустрічі з керівниками медіа.
Генерал розповів, що росіяни на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. Тепер там уже 156 тисяч солдатів РФ.
При цьому на Покровський напрямок припадає 40-50% усіх КАБів, які ворог застосовує по лінії фронту. Нині це головний театр військових дій.
"На певному етапі, восени, у Покровську вже не було наших військ через обмежені можливості. Проте з 15 листопада внаслідок наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 квадратних км території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 квадратних км)", - підкреслив Сирський.
Він уточнив, що українські воїни продовжують тримати під контролем північну частину міста приблизно по залізниці. Також на захід від міста українським воїнам вдалося зачистити і взяти під контроль близько 54 квадратних кілометрів території.
За словами головнокомандувача, ситуація в районі Покровська складна, особливо під час туману та дощу, оскільки росіяни використовують погодні умови, щоб зайти в місто. Тоді для нього менше загрози від дронів.
"Однак надалі ми тільки збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська", - сказав Сирський.
Зачистка третини Покровська
Нагадаємо, 27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що протягом останнього тижня українським захисникам вдалося зачистити від російських окупантів близько 11,5 квадратних кілометрів у Покровську. Це понад третина території міста.
Того ж дня російський диктатор Володимир Путін запевняв, що його солдати нібито захопили 70% Покровська.
Уже 1 грудня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов розповів Путіну, що Покровськ був окупований.