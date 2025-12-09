У Покровську на певному етапі не було українських військ, - Сирський

Восени була ситуація, коли в Покровську не залишалося українських захисників. Але потім їм вдалося провести контрнаступальну операцію.

Як передає РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на зустрічі з керівниками медіа.

Генерал розповів, що росіяни на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. Тепер там уже 156 тисяч солдатів РФ.

При цьому на Покровський напрямок припадає 40-50% усіх КАБів, які ворог застосовує по лінії фронту. Нині це головний театр військових дій.

"На певному етапі, восени, у Покровську вже не було наших військ через обмежені можливості. Проте з 15 листопада внаслідок наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 квадратних км території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 квадратних км)", - підкреслив Сирський.

Він уточнив, що українські воїни продовжують тримати під контролем північну частину міста приблизно по залізниці. Також на захід від міста українським воїнам вдалося зачистити і взяти під контроль близько 54 квадратних кілометрів території.

За словами головнокомандувача, ситуація в районі Покровська складна, особливо під час туману та дощу, оскільки росіяни використовують погодні умови, щоб зайти в місто. Тоді для нього менше загрози від дронів.

"Однак надалі ми тільки збільшуємо чисельність свого угруповання в межах Покровська", - сказав Сирський.