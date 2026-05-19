"Огромная цифра". Сырский рассказал, где РФ сосредоточила больше всего солдат

20:09 19.05.2026 Вт
Генерал также уточнил, сколько войск сосредоточено на самом горячем направлении
"Огромная цифра". Сырский рассказал, где РФ сосредоточила больше всего солдат Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/zelenskyy.official)
Россияне сосредоточили на Покровском направлении десятки тысяч своих солдат. Этот участок фронта - главный приоритет для врага.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Мілітарному" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"На Покровском направлении враг сосредоточил около 99 тысяч (порядка 800-900) личного состава", - отметил генерал.

По его словам, это самая большая вражеская группировка среди всех направлений на фронте.

"Это огромная цифра. Мы делаем все, чтобы эту цифру уменьшить", - сказал Сырский.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, несколько дней назад источник в Силах обороны, знакомый с ситуацией на Покровском направлении, отмечал, что украинские воины могут осуществить контролируемый отход из Мирнограда, поскольку сейчас там ситуация намного сложнее, чем в Покровске.

Также он уточнял, что выводить войска из Покровска не будут.

Стоит заметить, что российские оккупанты уже в течение довольно длительного времени пытаются взять Покровск под свой контроль, но у них этого не выходит.

В декабре 2025 года главнокомандующий отмечал, что в течение года был момент, когда украинских войск не было в Покровске, но потом они вновь зашли в город и выбили врага с позиций.

