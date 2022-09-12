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Вечерний обстрел Харькова: прокуратура начала производство

Фото: прокуратура начала производство по вечернему обстрелу Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 11 сентября, российские военные нанесли массированный удар по Харькову. Прокуратура начала производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия:

  • около 20:00 оккупанты нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова. Вследствие этого возник сильный пожар, а на месте событий обнаружили обгоревшее тело работника предприятия. Сейчас продолжаются поиски еще одной сотрудницы;
  • также оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе, что также привело к пожару;
  • в полночь враг выпустил две ракеты по Новобаварскому району Харькова. Одна из ракет попала по жилому дому, в результате чего ранение получил гражданский. Другая же ракета попала по территории нежилого здания.

"По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ", - добавляет пресс-служба.

Фото: прокуратура начала производство по вечернему обстрелу Харькова (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 11 сентября, российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины. Нашим военным удалось сбить 9 из них.

Один из ударов пришелся на крупнейшей в Украине Харьковскую ТЭЦ. В результате атаки по Харькову погиб работник предприятия.

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