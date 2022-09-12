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Вечірній обстріл Харкова: прокуратура розпочала провадження

Фото: прокуратура розпочала провадження щодо вечірнього обстрілу Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 11 вересня, російські військові завдали масованого удару по Харкову. Прокуратура розпочала провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства:

  • близько о 20:00 окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок цього виникла сильна пожежа, а на місці подій виявили обгоріле тіло працівника підприємства. Наразі продовжуються пошуки ще однієї співробітниці;
  • також окупанти завдали удар по об’єкту критичної інфраструктури у Чугуївському районі, що також призвело до пожежі;
  • опівночі ворог випустив дві ракети по Новобаварському району Харкова. Одна з ракет влучила по житловому будинку, внаслідок чого поранення отримав цивільний. Інша ж ракета влучила по території нежитлової будівлі.

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ", - додає пресслужба.

Фото: прокуратура розпочала провадження щодо вечірнього обстрілу Харкова (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 11 вересня, російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України. Нашим військовим вдалося збити 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшій в Україні Харківську ТЕЦ. В результаті атаки по Харкову загинув працівник підприємства.

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