Вечерний обстрел Харькова: прокуратура начала производство
Вчера, 11 сентября, российские военные нанесли массированный удар по Харькову. Прокуратура начала производство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия:
- около 20:00 оккупанты нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова. Вследствие этого возник сильный пожар, а на месте событий обнаружили обгоревшее тело работника предприятия. Сейчас продолжаются поиски еще одной сотрудницы;
- также оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чугуевском районе, что также привело к пожару;
- в полночь враг выпустил две ракеты по Новобаварскому району Харькова. Одна из ракет попала по жилому дому, в результате чего ранение получил гражданский. Другая же ракета попала по территории нежилого здания.
"По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ", - добавляет пресс-служба.
Фото: прокуратура начала производство по вечернему обстрелу Харькова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 11 сентября, российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины. Нашим военным удалось сбить 9 из них.
Один из ударов пришелся на крупнейшей в Украине Харьковскую ТЭЦ. В результате атаки по Харькову погиб работник предприятия.
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