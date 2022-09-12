Вечірній обстріл Харкова: прокуратура розпочала провадження

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офіс генерального прокурора.

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ", - додає пресслужба.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 11 вересня, російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України. Нашим військовим вдалося збити 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшій в Україні Харківську ТЕЦ. В результаті атаки по Харкову загинув працівник підприємства.

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