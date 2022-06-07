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За вечер оккупанты нанесли около 40 ударов по Сумской области

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Вторник 07 июня 2022 03:32
За вечер оккупанты нанесли около 40 ударов по Сумской области Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 6 июня, вечером российские военные нанесли около 40 ударов по Сумской области из минометов и самоходных артиллерийских установок (САУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Около 18:30 оккупанты нанесли 6 ударов из миномета по территории Великописаревской общины. Ближе к 19:00 враг нанес уже около 17 ударов по Хотинской общине.

После 20:00 враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской общины. Было 17 взрывов.

Напомним, российские военные с утра 6 июня накрыли массированным минометным огнем приграничные населенные пункты Сумской области. Кроме того, они обстреляли свой поселок.

Мы также писали о том, что российские оккупанты обстреляли поврежденный газопровод в Харьковской области.

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