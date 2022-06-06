Россияне взбесились: накрыли минометным огнем Сумскую область и свой поселок, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

По его словам, сегодня после 09:00 с территории России был открыт минометный огонь. Зафиксировано около 4 ударов по Великописаревской общине.

"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины общества. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов. А перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - отметил Живицкий.

Он также добавил, что россияне сегодня ударили и по своей территории - обстреляли поселок Теткино в Курской области, где повреждены дома, железная дорога и завод.