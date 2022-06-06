ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне взбесились: накрыли минометным огнем Сумскую область и свой поселок, - ОВА

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 06 июня 2022 16:33
Россияне взбесились: накрыли минометным огнем Сумскую область и свой поселок, - ОВА Фото: начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска с утра накрывают массированным минометным огнем приграничные населенные пункты Сумской области. И обстреляли свой поселок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

По его словам, сегодня после 09:00 с территории России был открыт минометный огонь. Зафиксировано около 4 ударов по Великописаревской общине.

"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины общества. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов. А перед тем вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - отметил Живицкий.

Он также добавил, что россияне сегодня ударили и по своей территории - обстреляли поселок Теткино в Курской области, где повреждены дома, железная дорога и завод.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия отбросила корабли Черноморского флота России более чем на 100 километров от берега.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью