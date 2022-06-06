В Харьковской области обстреляли поврежденный газопровод: жителей попросили перекрыть краны
В Чугуевском районе Харьковской области российские оккупанты обстреляли поврежденный газопровод. Власти попросили жителей района самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской ОВА в Telegram.
"Просим всех жителей района, у которых вечером 5 июня было прекращено газоснабжение, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что газовики как можно скорее приступят к возобновлению газоснабжения. Ремонтные работы будут проводиться с учетом течения боевых действий.
Напомним, в Харьковской области войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска применили фосфорные снаряды по территории Харьковской области.