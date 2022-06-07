За вечір окупанти завдали близько 40 ударів по Сумській області
У понеділок, 6 червня, ввечері російські військові завдали близько 40 ударів по Сумській області з мінометів і самохідних артилерійських установок (САУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Близько 18:30 окупанти завдали 6 ударів з міномета по території Великописарівської громади. Ближче до 19:00 ворог завдав вже близько 17 ударів по Хотинській громаді.
Після 20:00 ворог відкрив вогонь, ймовірно, з САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади. Було 17 вибухів.
Нагадаємо, російські військові з ранку 6 червня накрили масованим мінометним вогнем прикордонні населені пункти Сумської області. Крім того, вони обстріляли своє селище.
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