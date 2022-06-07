За вечір окупанти завдали близько 40 ударів по Сумській області

У понеділок, 6 червня, ввечері російські військові завдали близько 40 ударів по Сумській області з мінометів і самохідних артилерійських установок (САУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Близько 18:30 окупанти завдали 6 ударів з міномета по території Великописарівської громади. Ближче до 19:00 ворог завдав вже близько 17 ударів по Хотинській громаді.

Після 20:00 ворог відкрив вогонь, ймовірно, з САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади. Було 17 вибухів.