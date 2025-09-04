UA

Вдарили по гуманітарній місії з розмінування, є жертви: деталі обстрілу Чернігова

Фото: росіяни вдарили по гуманітарній місії з розмінування (Національна поліція)
Автор: Каріна Левицька

Російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова.

За останніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Фото: росіяни вдарили по Чернігову (https://t.me/bryzynskyi)

За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Місцева влада нагадує населенню про небезпеку та закликає залишатися в укриттях до завершення сигналів ракетної небезпеки.

Оновлено 16:10

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще троє - поранені, їм надають допомогу.

Він уточнив, що це був прицільний удар по працівникам гуманітарної місії з розмінування "Датська рада у справах біженців". Ракета атакувала Кисельівську громаду, що знаходиться під Черніговом.

"Спочатку росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей, цивільних, ризикуючи життям очищають нашу землю від наслідків російського вторгнення", - наголосив Чаус.

Оновлено 19:30

Число постраждалих зросло до п'яти. Також повідомляється, що попередньо всі жертви ракетного удару є громадянами України.

Російське міноборони цинічно виправдалося, заявивши, що вдарили балістичною ракетою "Іскандер" нібито по "розрахунках далекобійних БПЛА".

Удар по Чернігову

Зауважимо, що о 14:53 в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації. Вже о 14:58 стало відомо про вибухи в межах Чернігова.

Детальніше про те, що відомо про удар росіян по Чернігову, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Одночасно з цим в Сумах місцеві Telegram-канали зафіксували потужний вибух.

Також раніше цієї ночі Росія здійснила атаки дронами-камікадзе "Шахед" у напрямку України, через що повітряна тривога була оголошена в низці областей.

Згодом стало відомо, що в Сумській області російські війська атакували енергетичні об'єкти, внаслідок чого частково залишилися без електропостачання місто Суми та Сумський район.

Детальніше по обстріл Сумської області та ситуацію зі світлом можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

