Вдарили по гуманітарній місії з розмінування, є жертви: деталі обстрілу Чернігова

Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова.

За останніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Фото: росіяни вдарили по Чернігову (https://t.me/bryzynskyi)

За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Місцева влада нагадує населенню про небезпеку та закликає залишатися в укриттях до завершення сигналів ракетної небезпеки.

Оновлено 16:10

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще троє - поранені, їм надають допомогу.

Він уточнив, що це був прицільний удар по працівникам гуманітарної місії з розмінування "Датська рада у справах біженців". Ракета атакувала Кисельівську громаду, що знаходиться під Черніговом.

"Спочатку росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей, цивільних, ризикуючи життям очищають нашу землю від наслідків російського вторгнення", - наголосив Чаус.

Оновлено 19:30

Число постраждалих зросло до п'яти. Також повідомляється, що попередньо всі жертви ракетного удару є громадянами України.

Російське міноборони цинічно виправдалося, заявивши, що вдарили балістичною ракетою "Іскандер" нібито по "розрахунках далекобійних БПЛА".